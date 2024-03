Frosinone, aeroporto civile: incontro Quadrini-Mattei

Incontro istituzionale tra il segretario generale dell’Arpaf, Romano Mattei, il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini. Un confronto, avvenuto nel palazzo di piazza Gramsci, incentrato “sul collocamento e sul percorso istituzionale per l'aeroporto civile di Frosinone, individuando nel capoluogo il giusto territorio che può ospitare questa importantissima struttura” si legge in una nota, in cui si aggiunge: “L'obiettivo dell'incontro era quello di valutare la possibilità di stabilire una collaborazione tra l'Arpaf e l'Amministrazione provinciale al fine di favorire lo sviluppo della zona e migliorare i servizi per i cittadini”.

Quadrini, che è anche vicepresidente Anci Lazio con delega allo Sviluppo economico, ha sottolineato che “il capoluogo rappresenta un importante centro economico e commerciale per la provincia e che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto è fondamentale per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio, soprattutto in previsione di una prossima fermata della Tav, individuata tra Frosinone e Ferentino”.

“Il reinserimento del sito di Frosinone nel piano nazionale degli aeroporti, piano presentato da Enac, è in presa visione del ministro Matteo Salvini per essere integrato con ulteriore modifiche. Questa sarebbe una grande opportunità che consentirebbe una maggiore accessibilità al territorio, un aumento del turismo e dello sviluppo economico, nonché un miglioramento delle connessioni con altre città” dichiara Quadrini.