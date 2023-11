Cassino, flash mob degli universitari contro la violenza sulle donne

Due eventi a Cassino contro la violenza sulle donne. Organizzatori delle iniziative, che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti, sono state le due associazioni presenti a Unicas: Primavera studentesca e Guardiani University con Internationel Students Crew.

I primi si sono dati appuntamento nell'atrio del Polo Folcara; i secondi su Corso della Repubblica nel centro della città. Scarpe rosse ovunque e lacci rossi per ribadire che la rivoluzione culturale deve partire dai luoghi del sapere e della diffusione della conoscenza. A portare il contributo alla manifestazione, tra i tanti giovani, anche il sindaco Enzo Salera, l'assessore Maria Concetta Tamburrini e il rettore Marco Dell'Isola. Sabato, nel pomeriggio, è stato invece il momento dei Guardiani University che, unitamente a International Students Crew hanno dato vita ad un flashmob per manifestare contro la violenza di genere. «Lo scenario ha visto studenti provenienti da scuole, università e cittadini partecipare attivamente, esprimendo il loro dissenso contro la violenza sulle donne. Per 15 minuti, sono stati esposti cartelloni con messaggi e pensieri incisivi riguardo a questa tematica cruciale». È quanto hanno sottolineato i promotori. Un aspetto importante è stato il coinvolgimento degli studenti internazionali, che hanno espresso i loro messaggi sia in inglese che nella propria lingua madre, dimostrando l'unità nel contrastare questa forma di violenza diffusa in tutto il mondo. Durante il flashmob sono state anche lette poesie contro la violenza sulle donne, diffusa attraverso altoparlanti per l'intera durata dell'evento, rendendo tangibile il sostegno e la solidarietà verso questa causa importante.

Oggi, alle 10.00, protagonisti di un ulteriore incontro sulla violenza di genere saranno gli studenti dell'Itis Majorana. Gli studenti dell'istituto Tecnico affronteranno il tema della violenza di genere con il dirigente scolastico Pasquale Merino, il sindaco Merino, l'assessore Tamburrini. A portare il contributo al dibattito anche l'eurodeputato Maria Veronica Rossi, l'avvocato Eleonora Rea e l'associazione Se non ora quando'. A moderare la tavola rotonda alessia Cernesi, docente referente di istituto di Educazione Civica.