Alatri, timori per l’ospedale in vista dell'estate: il sindaco scrive all’Asl

Timori sull’operatività dell’ospedale San Benedetto di Alatri: il sindaco scrive alla direzione Asl. E’ di ieri, infatti, una nota, dai toni preoccupati, di Maurizio Cianfrocca, nella quale segnala di aver scritto all’azienda sanitaria per chiedere conto di alcune voci circolate nei giorni scorsi.

In particolare Cianfrocca si riferisce ad una circolare che sarebbe stata inviata dalla Asl alla centrale del 118 e che chiederebbe di non “trasportare pazienti con patologie riferibili a problemi acuti cardiovascolari o chirurgici presso il Pronto soccorso di Alatri”. «Ci sono giunte voci poco rassicuranti - afferma il sindaco - e pare che durante l’estate i servizi di cardiologia e chirurgia possano subire delle restrizioni che andrebbero, inevitabilmente, a ripercuotersi su tutta la struttura. Abbiamo letto una nota diramata dalla Asl alla centrale operativa del 118 che invita a non trasportare pazienti con patologie riferibili a sintomatologie cardiovascolari e chirurgiche presso il pronto soccorso di Alatri, ma presso altri poli ospedalieri, durante il periodo estivo. A seguito della nota abbiamo immediatamente attivato i contatti con la Asl per chiedere rassicurazioni in merito nonché ricevere tutti gli eventuali aggiornamenti sulla situazione. Non solo - continua Cianfrocca - siamo in contatto con consiglieri regionali e rappresentanti istituzionali, oltre che con i rappresentanti degli operatori sanitari del nosocomio alatrense. Siamo in attesa di risposte concrete per conoscere quale sia la reale situazione».