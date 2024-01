Lavori sulla rete idrica, manca l'acqua a Sora. Ordinanza del sindaco, scuole chiuse giovedì

Scuole chiuse a Sora giovedì 25 gennaio. Lo ha stabilito il sindaco, Luca Di Stefano, con propria ordinanza. Sono in programma, infatti, come reso noto da Acea lavori di manutenzione sulla rete idrica in via Trento, dalle 10:30 fino alle 15. Questo comporterà si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare, le zone interessate sono via Conte Canofari, via Eduardo La Pietra, via Marcello Lucarelli, via Pisacane, via Principe Umberto, via Regina Elena, via Roma, via Sant Amasio, via Trento, via Trieste, via Venezia, via XX Settembre.

Il regolare ripristino è previsto a partire dalle 18