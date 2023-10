Lunedì 9 Ottobre 2023, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre, 08:56

Mettono a segno un furto in abitazione, banchettano e poi si accaniscono a calci contro un cagnolino. E’ quanto accaduto sabato sera in contrada Fabbricata a Pontecorvo, dove una banda di ladri ha fatto irruzione in una casa ed ha portato via monili in oro e contanti, ma prima di andare via ha preso a calci un meticcio di piccola taglia che li infastidiva. Hanno lasciato il cane agonizzante e sono scappati via. L’irruzione nell’abitazione c’è stta intorno alle 20.30, quando in casa non c’era nessuno. I malviventi hanno forzato una finestra, ma una volta dentro si sono trovati di fronte due cani, uno di piccola taglia e l’altro più grande. “Bella”, questo il nome dell’animale di 10 anni, che si è imbattuto, abbaiando a più non posso, per allontanare gli estranei entrati in casa. Per questo è stata è presa a calci. A riprendere i ladri all’ingresso nell’abitazione, dove vive una famiglia di cinque persone, sono state le telecamere del sistema di sicurezza installato in giardino. Le immagini mostrano due persone, ma non è escluso che nella zona sia stato presente anche un terzo componente, che si alternano nel controllare l’esterno dell’immobile.

IL RACCONTO

«Quando siamo tornati da una serata trascorsa a Cassino, abbiamo trovato tutto a soqquadro: una scena terribile. Si sono introdotti all’interno forzando una delle finestre delle camere», ha raccontato la proprietaria. «Bella vive con noi da 10 anni. Dopo il furto e i calci, impaurita, si è nascosta in giardino, l’abbiamo recuperato, ma non respirava bene, toccandole la pancia ci siamo accorti che era durissima. Da sabato sera è ricoverata in una clinica di Formia, ha un versamento all’addome e, forse, danni alla milza, nelle ultime ore si è ripresa e presto sarà a casa. E’ stata una bruttissima esperienza», ha concluso la donna. I video dei due malviventi che, a volto scoperto, si sono scambiati il ruolo di “palo” nel giardino dell’abitazione ripulita sono stati consegnati ai carabinieri, ed è stata sporta denuncia per furto, ma anche per maltrattamento di animali. Il bottino che i ladri hanno portato via è di diverse migliaia di euro. Qualche giorno prima, del colpo, uno dei figli della coppia ha festeggiato il compleanno e ricevuto in dono dai parenti denaro contante che è stato rubato con i gioielli nei cassetti. I malviventi hanno agito con sicurezza, il particolare è emerso dai resti delle bevande prelevate dal frigorifero e lasciate disseminate in cucina. Ora sull’accaduto indagano i carabinieri, tanta la rabbia tra i residenti della zona che, già un mese fa, erano stati al centro dell’ondata di furti che ha interessato il cassinate.

I PRECEDENTI

La notizia del furto e della brutale aggressione al meticcio ha messo in allarme decine di famiglie della zona. A fine agosto c’erano stati, come accennato, diversi colpi, tanto che i cittadini si erano organizzati con ronde e gruppi di segnalazioni istantanee. Un’emergenza che aveva portato il prefetto di Frosinone, Liguori, ad indire una riunione di coordinamento delle forze dell’ordine anche alla presenza degli amministratori locali. «Speriamo non sia solo l’inizio di una nuova emergenza, non potremmo sopportare nuova tensione».