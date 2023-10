La Squadriglia del Bicentenario della Cavalleria fa tappa a Roccasecca

Attraversando il centro cittadino di Roccasecca in provincia di Frosinone, la Cavalcata del Bicentenario oggi è giunta nel Lazio. Il passaggio della Squadriglia partita da Lecce lo scorso 30 settembre è stato segnato dalla calorosa accoglienza dell’amministrazione comunale di Roccasecca. La Cavalcata del Bicentenario ha ripreso il cammino verso Roma, dove il 27 ottobre in Piazza di Siena, si terranno le celebrazioni conclusive per i 200 anni della costituzione della Scuola di Cavalleria.

L'iniziativa, organizzata dall'Esercito Italiano, vuole ricordare la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta, i valori e le virtù fondanti dei Cavalieri, affrontando un'impresa dai toni epici.