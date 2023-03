8 marzo, le frasi più belle da dedicare per la Festa della Donna: gli auguri (e le canzoni) per mamme, figlie, amiche e fidanzate

Festa delle donne, ecco le frasi da dedicare l'8 marzo. La Giornata internazionale della donna ricorre ogni anno l’8 marzo e si celebra in tutto il mondo per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni. La ricorrenza è anche un’occasione per denunciare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora vittime in diverse parti del mondo e per proseguire la battaglia civile per l’uguaglianza e le pari opportunità.

Festa della donna, 8 marzo: Vienna celebra l’Imperatrice Sissi

Festa della Donna, gli auguri

Sicuramente non basta un giorno per celebrare le donne, ma se c'è chi tradizionalmente preferisce regalare un mazzo di mimose (simbolo della giornata) c'è chi preferisce dedicare un bel biglietto (magari scritto a mano). Ecco quindi una serie di frasi di auguri per la festa della donna per celebrare amiche, mamme, figlie e compagne speciali dimostrandole il nostro affetto.

8 marzo è la Festa della Donna, significato, storia e curiosità: ecco perché si festeggia

Le dediche

Non possiamo non partire che dall'ultimo Festival di Sanremo 2023. Chiara Ferragni “spacca” all'Ariston con il suo outfit: la sua stola con scritta "Pensati Libera" è una dedica a tutte le donne

“Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso di un uomo poco sicuro della propria virilità”. (Simone De Beauvoir)

“ Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore ”. (Oscar Wilde)

”. (Oscar Wilde) “ Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto ” . (Oscar Wilde)

” “ La forza delle donne nasce da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate ” . (Oscar Wilde)

” “ ​La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla ” . (Benedetto Croce)

” “ Che cosa sarebbe l’umanità senza la donna? – Sarebbe scarsa, signore… terribilmente scarsa ” . (Mark Twain)

” “Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”. (Joseph Conrad)

“Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”. (Margaret Thatcher)

“Le donne sono una vite su cui gira tutto”. (Lev Tolstoj)

“Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza”. (Alda Merini)

“La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale”. (Rita Levi Montalcini)

“So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio”. (Anna Frank)

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”. (Rita Levi Montalcini)

“Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto neppure il fiore”. (Victor Hugo)

“Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile”. (Charlotte Whitton)

“È facile essere una femmina, bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti… ma per essere una donna devi vestire il cervello di carattere, personalità e coraggio”. (Rita Levi Montalcini)

“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio”. (Fabrizio Caramagna)

“Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle”. (Denis Diderot)

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. (Maya Angelou)

“Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna?” (William Shakespeare)

“Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione”. (Brigham Young)

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. (Alda Merini)

“Le sette età di una donna sono: neonata, bambina, signorina, giovane donna, giovane donna, giovane donna e giovane donna”. (Herbert V. Prochnow)

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai”. (Oriana Fallaci)

“Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta”. (Groucho Marx)

“Le donne sostengono la metà del cielo”. (Mao Zedong)

“Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché”. (Maryon Pearson)

“Non c’è limite a ciò che noi donne possiamo realizzare. Tanti Auguri!”. (Michelle Obama)

“ ​Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani: siamo donne! ” (Maria Callas)

” “Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole” (Coco Chanel)

“ Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha ” . (Marilyn Monroe)

” “Sono decisamente una donna e mi piace”. (Marilyn Monroe)

“Nelle donne tutto è cuore, perfino la testa”. (Jean Paul)

“Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi”. (Marie Von Ebner Eschenbach)

“ Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione ” . (Marilyn Monroe)

” “ La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente ” . (Eleanor Roosevelt)

” “ Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa ” . (Frida Kahlo)

” “ Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna ” . (Coco Chanel)

” “ Se gli uomini fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne ” . (Audrey Hepburn)

” “ Dopo le donne, i fiori sono la cosa più bella che Dio abbia dato al mondo ” . (Christian Dior)

” “ La cosa più triste che una donna possa fare è abbattere la sua autostima per colpa di un uomo ” . (Emma Watson)

” “ La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini ” . (Coco Chanel)

” “ Alcune donne scelgono di seguire gli uomini, e altre scelgono di seguire i loro sogni ” . (Lady Gaga)

” “La violenza contro le donne è una spaventosa violazione dei diritti umani. Ma non è inevitabile. Possiamo porre fine a tutto questo”. (Nicole Kidman)

Le canzoni

Nella musica, come nella vita, la donna resta protagonista. Sono tante le canzoni scritte e da dedicare all’universo femminile. L’8 marzo è la giornata internazionale in cui si celebra la donna nella sua essenza, madre, lavoratrice, compagna e amica. Non solo il proprio partner, la propria figlia o alla propria mamma si dedicano canzoni, per la Festa della Donna anche tra amiche è divertente dedicarsi canzoni. Ecco quindi una playlist dedicata alla forza delle donne.