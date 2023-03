Ferentino, moto contro un autobus in via Stazione: grave un uomo di 42 anni

Grave incidente fa lungo via Stazione nei pressi della chiesa di San Giuseppe a Ferentino. Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate una moto condotta da un 42enne del posto ed un autobus di linea. Ad avere la peggio il motociclista trasportato in codice rosso a Frosinone dove in questi minuti è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto oltre ai carabinieri personale del 118.