Furto in azienda i carabinieri recuperano due mezzi pesanti: notte di terrore tra Ceprano e Arce

I controlli incessanti e soprattutto costanti hanno portato i carabinieri della compagnia di Pontecorvo a sventare l'ennesimo furto notturno. Scene da film quelle vissute poco prima dell'alba di oggi, 23 marzo, sulla via Casilina tra Arce e Ceprano. Qui gli uomini diretti dal capitano Bartolo Taglietti e dal tenente Giovanni Fava hanno intercettato una banda di ladri che aveva appena messo in atto un colpo ai danni di un'azienda della zona che si occupa di rifiuti. I malviventi hanno asportato un camion cassonato di medie dimensioni e un altro camion con un gancio per trasportare mezzi meccanici.



Viaggiavano incolonnati sulla Casilina, in territorio di Arce, quando le pattuglie hanno intimato l'alt che non è stato rispettato, da qui l'ausilio delle altre pattuglie e la chiusura della strada. Dopo un inseguimento i due malviventi hanno abbandonato i mezzi e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. La caccia all'uomo è andata avanti fino alla tarda mattinata di oggi, ma i malviventi sono riusciti a farla franca, i mezzi sono stati recuperati.

I carabinieri non escludono che il furto di mezzi sia stato organizzato per assaltare, successivamente, qualche sportello bancomat della zona.

E' il secondo episodio di furto, nel giro di 24 ore, che i carabinieri intercettano: la notte precedente era stata recuperata un'automobile di grossa cilindrata rubata im provincia di Roma.