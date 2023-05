Ancora un incidente sulla Casilina, scontro tra auto: due feriti e traffico in tilt

Due feriti, per fortuna in condizioni non gravi,e traffico in tilt per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questa sera - 12 maggio - intorno alle 21, ad Anagni sulla Casilina, in località della Osteria della Fontana. Protagoniste loro malgrado due automobili, una delle quali stava passando lungo la casilina mentre l'altra si stava immettendo da un incrocio laterale. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente, probabilmente una precedenza non rispettata. L'urto è stato molto forte; una delle due auto è rimasta ferma in mezzo alla strada con la parte anteriore completamente distrutta, mentre l'altra si è ribaltata finendo fuori dalla strada. Sul gli uomini del 118 ed una pattuglia dei carabinieri per dare soccorao ai feriti e per effettuare i necessari rilievi. Per fortuna, come detto, i due ragazzi coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze. Disagi per il traffico che è andato a rilento per diversi minuti prima che tutto tornasse alla normalità.