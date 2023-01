Autostrade, scontro sull'A1 tra Ferentino e Anagni: 12 chilometri di coda in direzione Roma

Poco prima delle ore 14:15 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma all’altezza del km 609, che ha coinvolto quattro autovetture. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 12 chilometri di coda tra Frosinone e Anagni, in direzione di Roma. Per gli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma si consiglia di uscire a Frosinone, percorre la SS 6 Casilina in direzione Roma e successivamente rientrare in A1 ad Anagni.