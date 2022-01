Imbocca contromano l'uscita del casello autostradale di Ferentino per sfuggire alla polizia, incidente e arresto

Nella mattinata di ieri, personale appartenente alla Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone in servizio sul tratto autostradale di competenza, mentre effettuava un posto di controllo presso il casello di Ferentino ha intimato l’alt ad un’autovettura. Il conducente del veicolo invece di accostare, ha proseguito la marcia a forte velocità, imboccando contromano l’uscita del casello di Ferentino, ed è andato a finire contro un furgone che viaggiava nel giusto senso di marcia. Il conducente del furgone ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato presso il locale ospedale, dove è tuttora ricoverato ma non è in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO DI ARCE Mollicone, i carabinieri del Ris: «Serena uccisa in... IL CASO Emergenza cinghiali, un premio ai cacciatori che ne abbattono di...

Il conducente è stato arrestato per resistenza a P.U. e ricettazione poiché l’auto su cui viaggiava è risultata rubata così come le targhe applicate sulla stessa. Dovrà rispondere anche del reato di lesioni stradali gravi.

Dopo la convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà con un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.