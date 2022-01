Mollicone, i carabinieri del Ris: «Serena uccisa in caserma, tracce di legno e vernice sul volto e tra i capelli»

Serena Mollicone uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce e il corpo convezionato nello stesso luogo. Ne sono convinti i carabinieri del Ris che oggi 28 gennaio sono comparsi nell'aula del tribunale di Cassino, davanti alla Corte d'Assise, come testimoni dell'accusa nel processo sulla ragazza uccisa venti anni fa che vede imputati per omicidio l'ex maresciallo Franco, Marco e Anna Maria Mottola. Il concorso morale nel delitto viene contestato, invece, all'ex luogotenente Vincenzo Quatrale, mentre il carabiniere Francesco Suprano è imputato di favoreggiamento personale nei confronti dell'ex comandante di stazione Franco Mottola.

Alle domande dei pubblici ministeri Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco stanno rispondendo il luogotenente Vittorio Della Guardia e i marescialli Rosario Casamassima e Ferdinando Scatamacchia. Tutti si sono occupati delle analisi di alcune tracce trovate sul corpo di Serena.

Secondo gli investigatori scientifici le tracce di legno trovate sul nastro che il capo della 18enne sarebbero della porta dell'alloggio in uso alla famiglia Mottola contro cui Serena avrebbe sbattuto la testa. Per i carabinieri del Ris, invece le tracce di vernice trovate sempre sul nastro apparterrebbero alla caldaia dell’appoggio della caserma.

Si stanno ricostruendo in aula le fasi successive all’omicidio e quelle preventive al trasporto del corpo nel boschetto di Fonte Cupa, nel territorio di Fontana Liri dove venne ritrovato il 3 giugno 2001.

Nella scorsa udienza era stata ascoltata la professoressa Cristina Cattaneo, medico-legale e direttrice del Labanof di Milano, che ha ricondotto l'omicidio all'interno della caserma. Per il patologo forense, che ha esamninato la salma di Serena riesumata nel marzo 2016, la ragazza è stata prima aggredita, poi sbattuta contro una porta e infine soffocata con un sacchetto di plastica attorno alla testa. «Serena si è difesa, perché, prima di essere stordita con il colpo contro la porta, ha subito un'aggressione. Ce lo dicono i segni trovati sul suo corpo», ha detto in sintesi la professoressa Cattaneo. Ma, per la consulente della Procura, Serena era in caserma perché la frattura trovata sull'arcata sopraccigliare è assolutamente compatibile con il segno di rottura trovato sulla porta. «L'altezza è compatibile», ha riferito la direttrice del Labanof.

Secondo la difesa dei Mottola invece l'altezza di Serena non sarebbe compatibile con la ricostruzione della Cattaneo.