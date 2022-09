Il sindaco sopravvissuto torna nel suo borgo tra lacrime ed applausi

Commozione a Vico nel Lazio dove il sindaco Claudio Guerriero è tornato tra i suoi concittadini dopo aver lottato con tutte le forze al policlinico Gemelli di Roma per riprendersi dalla disastrosa caduta del maggio scorso sul fiume Cosa. Ad accorglierlo tra gli applausi e le lacrime centinaia di residenti, amici dei comuni limitrofi, sindaci del comprensorio ma anche politici e amministratori come il consigliere regionale Mauro Buschini, Mauro Bussiglieri, Achille Bellucci presidente della X Comunità montana, l'assessore alatrense Kristalia Papaevangeliu e tanti altri. Il primo cittadino ha partecipato anche alla messa in onore della Madonna della Misericordia a cui tanti si sono appellati per augurargli la pronta guarigione.