Venerdì 4 Marzo 2022, 08:40



Covid: nessun morto e casi in picchiata. Anche in Ciociaria, ora, si avverte la discesa dei contagi e il relativo rapporto tra positivi e tamponi. Nella giornata di ieri su 3624 tamponi molecolari sono stati registrati 344 nuovi positivi. I negativizzati sono stati 417, scendono a 65 gli attuali ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Spaziani di Frosinone.

LA MAPPA

Questa la mappa suddivisa per territorio: Cassino e Frosinone 29 casi; Alatri 24; Sora e Veroli 20; Ferentino 17; Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano 13; Anagni e Ceccano 11; Isola Liri 10; Torrice 9; Arpino, Esperia e Ripi 7; Colfelice, Fiuggi e Pontecorvo 6; Atina, Cervaro e San Giovanni Incarico 5; Broccostella, Piedimonte San Germano, Villa Latina e Villa Santa Lucia 4; Arce, Ausonia, Castro dei Volsci, Ceprano, Giuliano di Roma, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, San Giorgio a Liri e Sant'Elia Fiumerapido 3.

Andamento, quello registrato in provincia che rispecchia i dati regionali. Ieri nel Lazio su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 tamponi antigenici, per un totale di 46.708 tamponi, sono stati registrati 4.771 nuovi positivi, 11 decessi, 1230 ricoverati, 98 terapie intensive e 8938 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi si è attestato al 10,2 per cento. Questo il quadro nel resto delle province: Latina 577 i nuovi casi e 3 decessi. Rieti: 180 i nuovi casi e 1 decesso. Viterbo: 189 i nuovi casi e 0 decessi.

QUARTE DOSE

Non si ferma la vaccinazione. E' già partita, con l'appello arrivato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, la somministrazione della quarta dose ai soggetti estremamente vulnerabili, tra i quali compaiono i trapiantati di organo solido in terapia immunosoppressiva; i trapiantati di cellule staminali ematopoietiche. Ma anche i soggetti in attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico; patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico; dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Nel frattempo nella regione Lazio è stata superata quota 13 milioni e 250 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39 per cento.