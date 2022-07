Martedì 12 Luglio 2022, 08:47



Giochi fatti per la nuova squadra di governo del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Ieri è stata la giornata definitiva per far quadrare il cerchio ed accontentare i desiderata di partiti e civiche. E proprio nella serata di ieri il neo sindaco ha dichiarato: «Presenterò la squadra di governo domani». Obiettivo centrato quindi ed anche con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di lunedì 18, giorno del primo Consiglio comunale dell'era Mastrangeli. Il primo cittadino in una settimana ha quindi chiuso le trattative e limato alcune spigolature che erano emerse. Vediamo quindi come si prefigura il nuovo Esecutivo.

LA COMPOSIZIONE

Il presidente del Consiglio, la carica istituzionale più alta dell'assise, andrà alla lista Ottaviani che essendo la più votata della coalizione di centrodestra avrà questa carica e due assessorati. Il nuovo presidente sarà Massimiliano Tagliaferri. Valentina Sementilli (la terza più votata tra i consiglieri frusinati) avrà la delega alle Attività produttive, mentre Angelo Retrosi sarà riconfermato a Lavori pubblici e Manutenzione. Fratelli d'Italia, seconda lista più votata della coalizione, rinuncia alla delega di vicesindaco: per Fabio Tagliaferri pronti i Servizi sociali, mentre per Simona Geralico la delega alla Cultura. La carica di vicesindaco andrà invece ad Antonio Scaccia della Lista per Frosinone, a cui si aggancerà la delega all'Ambiente. Chi resterà senza assessorati sarà proprio la lista Mastrangeli nonostante l'ottimo successo elettorale che si sacrifica in virtù dell'accordo preballottaggio con Vicano: farà spazio all'ex consigliera comunale Alessandra Sardellitti di Azione. Per compensare di questa rinuncia i più votati della lista che porta il nome del nuovo sindaco, cioè Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella, previste alcune deleghe speciali, ma senza assessorato, e due presidenze di commissioni pesanti. Alla Sardellitti andrà la competenza su Innovazione e Rapporti con la Comunità europea, delega importante per intercettare i fondi europei. Per Forza Italia le deleghe previste sono di quelle pesantissime: al fine di compensare il passo indietro di Adriano Piacentini che aspirava ad essere riconfermato come presidente del Consiglio, per lui pronta la delega a Bilancio e Finanze, Personale e Affari generali. Settori chiavi all'interno dell'amministrazione soprattutto il Bilancio che è stato sino a qualche settimana fa di competenza del neo sindaco. Per quanto riguarda la Lega l'assessorato andrà a Danilo Magliocchetti, ex capogruppo: per lui Centro storico e Università. Una delega anche per la lista Frosinone Capoluogo. Pasquale Cirillo resterà consigliere comunale, mentre Maria Rosaria Rotondi diventerà assessore alla Polizia locale e Protezione civile. Per il sindaco Mastrangeli, chiusa la partita della squadra di governo, si apre ora quella di mettere in moto la macchina amministrativa. Da qui all'inizio dell'autunno si farà una ricognizione anche sulle figure professionali mancanti all'interno dell'amministrazione comunale. Di sicuro occorrerà mettere mano alla squadra dei dirigenti (ad ottobre andrà in pensione Elio Noce).