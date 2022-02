Frosinone, tenta rapina in un negozio armato di coltello ma viene fermato dalla polizia

Entra in un negozio armato di coltello e minaccia la proprietaria per farsi consegnare l'incasso, ma arrivano gli agenti della Volante che riescono a bloccarlo. E' successo lunedì scorso a Frosinone. Un giovane, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione in un esercizio commerciale brandendo un'arma da taglio. Ha intimato alla proprietaria di consegnarli i soldi che si trovavano in cassa, ma in quel momento è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno disarmato e arrestato il rapinatore, un 23enne, che ha patteggiato una pena di anni uno e mesi otto.