Per lui si tratta di un ritorno in Ciociaria, dopo le serate di Gallinaro della scorsa estate. L'attore e regista Michele Placido il 27 giugno sarà a Sora per una «serata d'onore». L'appuntamento è in programma in piazza Mayer Ross alle 21.30. Nella città volsca sarà anche possibile ammirare la prima edizione della mostra d’arte cinematografica «Vittorio De Sica», promossa dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Sora. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e con la Presidenza del Consiglio provinciale di Frosinone.

L'esposizione sarà presentata venerdì 22 giugno, alle 11, nella sala consiliare del palazzo municipale, in corso Volsci.

Martedì 19 Giugno 2018



