Passaggio di testimone alla guida della Uil di Frosinone: Anita Tarquini è la prima donna a ricoprire l'incarico di segretaria provinciale del sindacato. L'elezione è avvenuta durante il XV congresso. Subentra al segretario generale uscente Gabriele Stamegna.



“Sono molto felice di questo incarico – ha detto la neo responsabile territoriale – che mi offre la possibilità di lavorare con maggiore incisività all’interno della nostra struttura in un momento di cambiamento che ci sta portando verso la regionalizzazione. Un motivo d’orgoglio in più quello di essere la prima donna eletta per un incarico così importante nella nostra Regione, una sfida che accetto con grande entusiasmo con l’obiettivo difendere i lavoratori del nostro territorio”.

Giovedì 24 Maggio 2018



