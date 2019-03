© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone, il Comune mette in vendita la sede di via Adige che ospitava gli uffici.Il settore governance del Comune ha pubblicato un avviso relativo alla vendita dell’immobile. In tal modo si cerca di valorizzare quelli rimasti nel patrimonio comunale che, in assenza di finanziamenti regionali e statali, rischierebbero di rappresentare soltanto un potenziale economico inespresso. Martedì 16 aprile alle 12, dunque, presso l’ufficio della governance in piazza VI Dicembre al piano terra, si terrà, a offerte segrete e a unico incanto, la procedura aperta per l’alienazione dell’immobile sito in via Adige, già sede degli uffici Cultura e Pubblica istruzione, facente parte dell’impianto sportivo con vincolo di destinazione ad impianto sportivo.La consistenza metrica dei locali è pari a circa 280 mq. Il prezzo a base d’asta è pari a 403.200 euro. Lo comunica, in una nota, il Comune.