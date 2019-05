Frosinone, ragazzo trovato morto nel parcheggio multipiano: indagano i carabinieri

Trovato un ragazzo morto nel parcheggio multipiano di viale Mazzini a Frosinone. Il giovane, sulla ventina, sarebbe caduto dalla rampa di scale. Un volo di circa 10 metri che è stato per lui fatale. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, né tanto meno la dinamica. Al momento i carabinieri, che hanno transennato l'area e stanno effettuando i rilievi con i colleghi della scientifica, non escludono alcuna pista: dall'incidente all'omicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA