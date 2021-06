Un pass per le auto dei residenti che non vogliono sentirsi prigionieri a casa propria durante gli eventi estivi nel centro storico. E' questa la richiesta fatte da diversi abitanti della parte alta della città che, in questa settimana, hanno organizzato una vera e propria petizione.

I proponenti, circa una ventina di abitanti del centro storico, sottolineano diverse difficoltà che vivono in concomitanza degli eventi realizzati dall’Amministrazione nella zona alta del capoluogo, come le Terrazze del Belvedere o la chiusura domenicale al traffico per l’isola ecologica.

«Sono residente nel centro storico – spiega una delle promotrici della raccolta firme- quando ci sono queste manifestazioni non possiamo tornare a casa. E, se torniamo prima del divieto di circolazione, lasciando le automobili sotto le nostre abitazioni, poi non possiamo più uscire. Sia chiaro, non siamo integralisti e non chiediamo che non vengano fatti eventi. Anzi, ben vengano. Ma vogliamo una soluzione che possa giovare alle iniziative del centro storico ma che tenga conto anche delle esigenze della residenza».

La cittadina, quindi, continua: «Le Terrazze del Belvedere partono da metà giugno e durano fino ad ottobre, quindi in concomitanza dell'evento non possiamo accedere a casa nostra o, se torniamo prima, non possiamo uscire. Questo per 4 sere alla settimana per quasi 4 mesi. Se fossero eventi di poche sere, a quel punto, per buon senso, si potrebbero tollerare le difficoltà. Ma un’imposizione del genere, tutte le domeniche dell’isola pedonale più tutte le sere della “Terrazza”, è eccessiva».

Per questo, i residenti chiedono una zona limitata al traffico: «Vorremmo un pass da abitanti del centro storico per poter entrare e superare le transenne di chiusura. Questo sia per parcheggiare le auto sia per rientrare nelle nostre case o uscire quando vogliamo. Se qualcuno dice che la città non ha la viabilità adatta per realizzare tutto ciò, allora cerchiamo una soluzione insieme. Ma non possono dirci che non possiamo né entrare né uscire da casa nostra. Si può pensare, ad esempio, ad una viabilità alternativa. Noi non siamo “contro” gli eventi ma almeno l’Amministrazione ci ascoltasse per interloquire e trovare una soluzione in sinergia con i residenti».

Nella petizione, infatti, tra le altre cose, i residenti del centro storico chiedono «di poter esercitare la libertà di movimento e di poter usufruire del «tempo libero, come tutti, per andare fuori città in piena estate e di essere del pari liberi di tornare e accedere, mediante l’esibizione della carta d’identità, ovvero di un pass per i residenti e i domiciliati».

La raccolta firme, intanto, continua: «Il movimento è spontaneo – spiega la residente- solo io ho raccolto circa 100 firme in una settimana».

Un equilibrio tra le esigenze dei residenti della parte alta e l’organizzazione degli eventi comunali nel centro storico era stato chiesto anche da “Frosinone in Comune” negli scorsi giorni. È probabile, dunque, che tutta questa vicenda riemerga nel question time di oggi pomeriggio.