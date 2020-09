​Frosinone, oltre 13.000 le persone hanno viaggiato da giugno sul Frecciarossa in Ciociaria

> Il Frecciarossa, proveniente da Napoli, ferma la mattina alle 6 alla stazione di Cassino e alle 6,32 a Frosinone per proseguire per Roma e Milano. Il ritorno nel pomeriggio Milano-Roma con fermate a Frosinone alle 17,40 e a Cassino alle 18.12 per poi ripartire per Napoli. Per velocizzare ancora di più il servizio il sindaco di Cassino Enzo Salera ha sollecitato Regione Lazio e Trenitalia a realizzare il progetto della seconda interconnessione, dopo quella di san Vittore del Lazio, fino a Piedimonte san Germano, per il rientro sui binari dell’alta velocità. E la stessa cosa andrebbe fatto da Ceccano a Frosinone. Anche l’Ance nella sua assemblea di ieri a Cassino ha espresso parere favorevole alle fermate Tav e al ruolo della città nel Lazio meridionale.





Circa 150 viaggiatori al giorno salgono o scendono dal Frecciarossa alle fermate di Frosinone e Cassino con una media di 1050 a settimana, raddoppiati nella settimana di Ferragosto. Milano, Bologna, Roma sono le tratte più frequentate dai viaggiatori ciociari. E finora sono oltre 13.000 le persone che hanno scelto di spostarsi da e per Frosinone e Cassino utilizzando il nuovo Frecciarossa Milano-Napoli, entrato in servizio dallo scorso 14 giugno, che ha inserito la Ciociaria nel circuito dell’Alta Velocità italiana. Sono i dati forniti da Trenitalia dopo quattro mesi del servizio che sta rendendo più rapido i collegamenti sulle grandi distanze, soprattutto per chi deve recarsi a Milano o in altre città. Per Trenitalia dopo la prima settimana del servizio il gradimento è andato via via crescendo fino a raggiungere il suo picco nella settimana di Ferragosto. <