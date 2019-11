© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Le acque superficiali e sotterranee della Val di Comino - il fiume Melfa e i suoi affluenti". E' il tema dell'incontro in programma sabato, 16 novembre, alle 17:30, presso la sala consiliare di San Donato Val di Comino e organizzato dall’Archeoclub Val di Comino nell'ambito della quinta edizione della manifestazione “Scorrendo con il Liri”.In particolare si parlerà del fiume Melfa, che nasce nella Valle di Canneto, nel territorio di Settefrati, scorre per una lunghezza di circa 40 chilometri, attraversa la Valcomino e confluisce nel fiume Liri. Ci si soffermerà anche su archeologia, religione e attività economiche e produttive (opifici, mulini, cartiere e via di seguito), che, nel corso dei secoli, si svilupparono lungo il suo percorso.l primo acquedotto che captò le acque del Melfa fu costruito nell'ultimo decennio del 1800 dal consorzio dei comuni di San Donato, di cui faceva parte anche Gallinaro, e di Settefrati su iniziativa del sindaco Carlo Coletti di San Donato. Il comune di San Donato fu autorizzato ad effettuare i lavori a patto che, a proprie spese, avesse realizzato a Settefrati due opere compensative: una pubblica fontana con abbeveratoio e un lavatoio pubblico.La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Enrico Pittiglio, della presidente dell'Archeoclub Rosanna Tempesta e Debora Bovenga di "Scorrendo con il Liri Asd". Seguiranno gli interventi di Ferdinando Marfella, cultore di storia locale, del geologo Luigi Rossi, dell'archeologa Laura Coletti, di Domenico Cedrone e Giuliano Fabi, cultori di storia locale.