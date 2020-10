Frosinone, scontro con un trattore: muore bambino di 10 anni

Incidente a Sgurgola, nelle campagne della Ciociaria: muore un bambino di 10 anni travolto da un trattore. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16, nei pressi del centro sportivo del paese. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri. L'incidente è avvenuto all'interno di una casa di campagna dove il bambino si trovava con altri amichetti con i quali pare stesse facendo i compiti. Per cause che non sono state ancora chiarite, il trattatore si sarebbe sfrenato travolgendolo.

Sul posto pochi minuti fa è arrivato anche il sindaco Antonio Corsi.

Rieti, trattore si ribalta: uomo ferito trasportato al Gemelli in eliambulanza. Foto

Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA