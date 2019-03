© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via oggi i lavori di ripristino della officiosità idraulica del fiume Fibreno sul territorio di Isola del Liri, Sora e Broccostella. La Regione Lazio, infatti, questa mattina ha iniziato i lavori nel tratto Lungo Fibreno di Isola del Liri.«Ho effettuato un ulteriore sopralluogo insieme ai tecnici regionali – ha spiegato Massimiliano Quadrini – che ci hanno illustrato il tipo di intervento che stanno effettuando già in queste ore. Intervento che – come ho già spiegato qualche giorno fa - comprende anche la rimozione di alcuni tronchi d’albero che, dopo l’ondata di maltempo che ha investito gran parte della Ciociaria, restavano nel fiume Fibreno. L’area è sempre stata costantemente monitorata e non vi è mai stato pericolo alcuno per i residenti di questa zona. Il Comune di Isola del Liri aveva già anticipato degli interventi di ripristino per la sicurezza e oggi, dopo le nostre interpellanze, la Regione è a Isola del Liri».