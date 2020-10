Non accenna a diminuire l’andamento dei contagi in provincia di Frosinone: nelle ultime 24 ore ci sono stati 184 nuovi positivi. Ancora contagi soprattutto tra i nuclei familiari, la maggior parte dei positivi, infatti, si riscontrano nei link da contato di casi già noti, mentre le persone ospedalizzate sono 11.

I centri interessati alle ultime positività sono: Alatri (32 casi), Sora (15), Frosinone (14), Veroli (11), Isola Liri (6). Anagni in Cassino e Ferentino (5). In totale sono 39. I tamponi eseguiti, invece, sono 2 mila. Ancora infettati nelle scuole.

Ad Arpino, in particolare, chiude per due giorni l’istituto Comprensivo. «A seguito della segnalazione di un caso di positività al covid di una docente di scuola secondaria di primo grado, in servizio nel plesso Arpino Capoluogo dell’Istituto Comprensivo Cicerone, ho emesso ordinanza di chiusura dell’intero edificio scolastico per i necessari interventi di sanificazione della scuola per i giorni 30 e 31 ottobre», è stata la comunicazione del sindaco Renato Rea.

Positivi anche nelle strutture carcerarie di Cassino è Frosinone, nel capoluogo sono 4, due tra gli amministrativi e due tra gli agenti della polizia penitenziaria. A Cassino due tra i dipendenti amministrativi.

Una struttura mobile per gli accessi Covid

Novità in arrivo per il Pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani”. Per fare fronte all’impennata di accessi di casi sospetti di Covid, all’esterno dell’ingresso del reperto di emergenza saranno realizzati moduli prefabbricati per isolare e ospitare, vista anche la carenza di posti letto, i casi sospetti Covid. Lo ha deciso l’Asl di Frosinone nelle ultime ore per decongestionare, ma soprattutto evitare promiscuità tra pazienti Covid. L’area pre-triage quindi per sei mesi, questa la durata del contratto di affitto per un totale di 13 mila euro, verrà spostata all’esterno del pronto soccorso.

Una decisione, quella dell’Asl di Frosinone, adottata in base a specifiche linee guida regionali. Ma anche perché in più occasioni proprio al Pronto soccorso dello “Spaziani”, ma anche a Sora e Cassino, ci sono state lunghe code di ambulanze in attesa. Intasamenti. A lanciare l’allarme, solo due giorni fa, era stato il presidente dell’ordine dei Medici Fabrizio Cristofari. «I numeri nel pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone, corrispondono a circa 50 accessi di casi Covid al giorno e una permanenza di circa 20 pazienti positivi, che restano per più di 24 ore nel Pronto soccorso, con percorsi dedicati. Considerando l’ambito provinciale, sono circa 80 accessi totali: così non reggiamo».

Tamponi su prenotazione

Per quel che concerne l’organizzazione dei drive-in dove eseguire i tamponi, l’unità di crisi della Regione Lazio ha annunciato che il servizio di prenotazione online presto verrà esteso all’Asl di Frosinone. E sulla questione della prenotazione la Regione avverte: «Ad oggi si segnala il fenomeno di drop out (persone che prenotano e non si presentano), pari intorno al 10 percento. Si segnala che coloro che non si recano all’appuntamento e senza modificare la prenotazione riceveranno l’addebito della prestazione riportata sulla ricetta medica. Stiamo facendo uno sforzo enorme e chiediamo collaborazione e responsabilità al fine di non danneggiare gli altri cittadini che hanno bisogno di eseguire il test nei drive-in».

© RIPRODUZIONE RISERVATA