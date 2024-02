Frosinone “Città 30”: in giro a trenta all’ora per lo Scalo. Pizzutelli: «Niente multe per un anno» L’esordio delle “Zone 30”, con velocità massima a 30 chilometri orari, nella parte bassa del capoluogo ciociaro. L’assessora Rotondi: «Meno incidenti, inquinamento e rumori». L’oppositore, però, chiede di «accompagnare la popolazione verso l’accettazione della norma»