Ultimo aggiornamento: 16:01

Vino, prelibatezze locali e arte: è il mix che animerà il weekend ad Arce. Da oggi fino a domani, domenica, il centro storico sarà animato dalla manifestazione “Le cantine di San Martino”. Il mercatino dell’artigianato sarà allestito in piazza Umberto I, mentre tra i vicoli e le altre piazze del borgo saranno dislocati stand enogastronimici e cantine, per un totale di 58 punti, dove si potranno gustare il vino novello e le tante specialità gastronomiche. Il tutto all'insegna della musica. Previsto un servizio navetta gratuito.Ad arricchire e a impreziosire le due giornate sarà l'arte. Lungo il percorso e in due location al chiuso, infatti, sarà possibile ammirare quadri, installazioni e performance di oltre venti artisti, provenienti dalla Ciociaria e non solo, nell'ambito di CiociariArte, il tour artistico che prevede altre tappe in provincia. Sarà possibile anche vedere gli artisti all'opera in lavori di estemporanea. In programma anche un'iniziativa per i più più piccoli, con un laboratorio artistico dedicato.