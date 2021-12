Fiuggi, trovato morto nel suo albergo: il decesso risalirebbe a tre giorni fa

Elio Martufi, un albergatore di 83 anni, è stato trovato morto nel suo hotel a Fiuggi. L'anziano, titolare dell'albergo "Broadway", da giorni non aveva dato più notizie sé. Ieri mattina alcuni suoi amici, che avevano cercato di contattarlo telefonicamente, si sono recati nell'albergo dell'anziano e proprio qui hanno fatto l'amara scoperta. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il decesso risalga almeno a tre giorni fa.

Sul posto gli agenti del locale commissariato che hanno provveduto a ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano. Ma dagli accertamenti effettuati non sarebbe emerso nulla di anomalo. Lo stesso medico legale che ha effettuato una ispezione cadaverica avrebbe riferito che si sarebbe trattato di una morte naturale. L'anziano, che aveva vissuto per tanti anni in Svezia, era rientrato in Italia da qualche tempo.