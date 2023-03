Torna a casa il ragazzo ferito alle giostre, festa a sorpresa a Morolo

Un grande striscione per dirgli bentornato, palloncini colorati, i compagni di scuola e centinaia di persone ad accoglierlo. Festa grande a Morolo per il ritorno a casa di Mirco (il nome è di fantasia) il ragazzo rimasto ferito alle giostre a Frosinone e che ha rischiato di morire.

Per fortuna, grazie alle cure dei medici del Bambino Gesù, è riuscito a riprendersi e dopo un periodo di riabilitazione oggi è stato riabbracciato dalla sua comunità. Commossi i genitori per l'accoglienza ricevuta ma anche per il sostegno di questi mesi. La mamma: «Vogliamo capire cosa è successo davvero e che sia fatta giustizia, perché cose del genere non accadano più»