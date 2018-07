Gara di velocità tra carri attrezzi in pieno centro a Torino: bloccati dai vigili

Due carri attrezzi partiti sgommando da piazza Castello e diretti in piazza Solferino, hanno percorso la corsia riservata ai mezzi pubblici “ bruciando ” diversi semafori rossi ma sono stati intercettati dai vigili urbani che sono riusciti a fermare uno dei due conducenti. Gli agenti della Polizia municipale gli hanno contestato le violazioni, con una decurtazione di 12 punti sulla patente di guida, oltre ad una forte sanzione pecuniaria, inasprita per l'orario notturno. A breve il guidatore riceverà dalla Motorizzazione anche la notifica per la revisione della patente poichè al momento del controllo, risultavano accreditati sulla sua patente solo 6 punti, a causa delle ripetute infrazioni commesse. Inoltre è stata anche ritirata la carta di circolazione del veicolo poiché, per incrementare le prestazioni del mezzo, erano stati montati pneumatici con un diametro maggiorato: il veicolo non potrà circolare fino a quando non sarà sottoposto a una revisione straordinaria. Per quanto riguarda l'altro veicolo, i vigili hanno rilevato il numero di targa per cui a breve riceverà la notifica delle violazioni.

Lunedì 2 Luglio 2018



