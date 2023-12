"Correre e sognare insieme", evento di inclusione a Morolo

"Per.... Correre e sognare insieme". È il titolo della manifestazione che l'amministrazione comunale di Morolo ha organizzato in collaborazione con Aics ed Asd. Appuntamento domani, venerdì 22 dicembre, e sabato 23 a favore del sociale e dei ragazzi meno fortunati. Si inizia venerdì dalle 16 alle 20 20 con l'evento di magia presso l'auditorium comunale in via dei Casali. La manifestazione proseguirà sabato 23 dicembre dalle 9 30 alle 12 con l'evento di inclusione con i bambini diversamente abili nella palestra comunale di Morolo.

