di Vincenzo Caramadre

Lite in famiglia finisce nel sangue, figlio accoltella a morte il padre. È successo questa notte ad Esperia, un paese del Cassinate. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, ma da quello che è trapelato l’omicidio è avvenuto a seguito di una violenta lite tra padre e figlio all’interno dell’abitazione di famiglia che si trova in centro. I due erano solin casa. Ad un certo punto il giovane, un trentenne, avrebbe impugnato il coltello e colpito più di una volta il genitore di 68 anni. Uno dei fendenti è stato fatale. Ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine sono stati i vicini richiamti dalle urla. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, anche il figlio è rimasto gravemente ferito.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:38



