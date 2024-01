Emergenza cinghiali, raffica di incidenti

Emergenza cinghiali sulle strade del territorio. Nella serata di ieri vi sono stati vari interventi da parte delle pattuglie dell’Arma a causa dell’investimento di ungulati. A Veroli, intorno alle 20.00, la pattuglia della Stazione di Boville Ernica è intervenuta in contrada Tor dei Venti poiché una Fiat Panda condotta da una donna aveva investito un cinghiale causando danni alla propria autovettura. Non sono stati registrati danni alle persone. La carcassa di un cinghiale è stata rimossa da ditta autorizzata, mentre gli altri due non sono stati rinvenuti. A Pontecorvo, verso le ore 19.00 in contrada Sant'Oliva, nei pressi del cimitero, una Volkswagen Golf condottata da un 56enne di Pontecorvo ha investito un cinghiale provocando la morte dell’animale, che finiva in una scarpata. Danneggiata l'autovettura. A Roccasecca, infine, la pattuglia della locale Stazione è intervenuta sulla SP 99, dove una Fiat Panda, condotta da un 31enne di Pico ha investito un cinghiale causando danni alla propria autovettura.

