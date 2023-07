Emergenza caldo, "bollino rosso" fino a lunedì per Frosinone

Non cessa l'emergenza caldo che prevede il "bollino rosso" almeno fino a lunedì a Frosinone e in altre 15 città italiane. L'allerta è di livello 3, la più alta e indica «condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche», ricorda il ministero.