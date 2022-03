Mercoledì 23 Marzo 2022, 09:12

Presentazione cinematografica del nuovo suv Grecale di Maserati sul sito web della casa automobilistica di Modena affidata alla giovane attrice italiana Matilda De Angelis e in sottofondo una voce narrante. Una presentazione sontuosa ed innovativa con descrizione spettacolare del suv ricco di comfort e di innovazioni tecnologiche. Ed anche il prezzo d'acquisto è di alto livello così come la macchina. Tre modelli Grecale: Gran Turismo, 2.000 di cilindrata, 240 kmh, prezzo 74. 470 euro; Modena, 2.000 di cilindrata, 240 kmh, prezzo 85 mila euro. Versioni ibrida e a benzina. In consegna entro fine anno. Nel 2023 il Grecale Trofeo, 3.000 di cilindrata, 285 kmh, prezzo 115 mila euro, versione elettrica. Una Maserati da usare e guidare tutti i giorni, è stato detto, un suv maneggevole da utilizzare per portare i figli a scuola o per recarsi al lavoro e affrontare ogni giornata senza scendere a compromessi, il tutto con caratteristiche che lo rendono best in class per abitabilità e confort.

IL LANCIO

La gamma di Grecale, che sarà in vendita nella seconda metà dell'anno, probabilmente dopo l'estate, è composta dagli allestimenti GT, Modena, Trofeo, che corrispondono alle motorizzazioni di assoluta eccellenza. Nel 2023 la gamma Grecale sarà completata grazie al debutto sul mercato della versione Full Electric - denominata Folgore - che utilizzerà una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 Volt e che disporrà di 800 Nm di coppia, garantendo le prestazioni tipiche del brand. Secondo Maserati Grecale è pronta alla sfida col mercato che si aprirà nel secondo semestre 2022, quando il modello verrà lanciato sul mercato mondiale. Il nome Grecale deriva dal vento mediterraneo che soffia da nord-est.

Il Suv nasce da una piattaforma differente, l'architettura Giorgio nata per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Con produzione nella fabbrica di Cassino. Dimensioni medio-grandi data la lunghezza di circa 485 cm. Il design esterno incorpora tutti gli elementi caratteristici delle Maserati: dalle tre feritoie sulla fiancata al voluminoso Tridente sull'altrettanto generosa griglia frontale che forma un incavo ed è protetta visivamente dalle tradizionali barre verticali; l'arma di Nettuno è riproposta come sempre sul terzo montante. Non sono state fornite indicazioni sulla data di inizio della produzione e della commercializzazione. Ma secondo i sindacati dalla piattaforma di Cassino le prime vetture dovrebbero uscire entro fine giugno. «Tutto dipenderà dichiara il segretario provinciale di Fim Cisl Mirko Marsella dai componenti. Se arriveranno puntuali la produzione andrà avanti spedita, oppure se continuerà l'attuale altalena, che sta mettendo in crisi le aziende, allora ci saranno ritardi con problemi per tutti. I microchip sono diventati così preziosi tanto da mettere a rischio le consegne di auto ai clienti».

Osserva Marsella:«Comunque per Cassino si tratta di un primo passo verso la produzione di una nuova auto. Presto avremo tre modelli da assemblare e questo fa ben sperare per il futuro occupazionale». Aggiunge il sindacalista:«Certo, ci aspettiamo altri modelli per saturare lo stabilimento. Ma bisogna avere pazienza ed attendere perché il ceo Tavares ha annunciato tanti modelli da produrre da qui al 2030». Ed anche ieri nel sito di Cassino non si è lavorato per la mancanza di materiali. Ma se arriveranno in abbondanza si lavorerà anche sabato per recuperare i giorni di senza lavoro. E si andrà avanti ogni sabato fino al recupero totale dei giorni persi.