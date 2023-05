Dispiegamento di forze dell'ordine per eseguire ordine del tribunale dei minori, caos nella parte bassa del capoluogo

Spiegamento di forze dell'ordine questa mattina davanti l'abitazione dei cinque bambini rom per i quali il giudice del tribunale de Minori ha disposto la loro collocazione in una casa famiglia. I genitori però sapendo che questa mattina l'ordinanza veniva resa esecutiva non si sono fatti trovare e sono scappati insieme ai figlioletti. I più grandi due gemelli, hanno 12 anni, la più piccola ha soltanto 4 anni.

L'avvocato Sonia Sirizzotti, tutore dei bambini, contattata telefonicamente è molto esacerbata perché ha detto nessuno "l'ha informata di quello che stava accadendo".

L'avvocato difensore dei genitori dei ragazzini Tony Ceccarelli ha presentato istanza per poter revocare tale provvedimento, ma è stata respinta. Alcuni giorni fa la bambina di nove anni avendo appreso che sarebbe stata allontanata dalla sua famiglia avrebbe segni d'insofferenza a scuola. Fortunatamente è stata bloccata dalle maestre. A seguito di quel comportamento la ragazzina è stata sottoposta ad una visita presso uno specialista.Quest'ultimo avrebbe riferito di aver trovato la piccola paziente sotto stress.