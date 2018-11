© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri Serena Mollicone la diciottenne di Arce assassina del primo giugno del 2001, avrebbe compiuto 36 anni. Per l’occasione papà Guglielmo ha organizzato una messa in suffragio. Un appuntamento con il ricordo del suo compleanno che si ripete ogni anno. In tanti hanno partecipato alla messa. Ma questa volta assume un particolare significato, perché le indagini per arrivare ad incastrare il suo assassino sono finite e si attendono le decisioni della Procura di Cassino.Tutto ruoterebbe attorno alla caserma dei carabinieri di Arce, dove la 18enne sarebbe entrata e poi colpita mortalmente.Le indagini, nel dettaglio, si concentrano su una porta, contro la quale Serena avrebbe urtato dopo una spinta.Tutti, dunque, sono in attesa: principalmente papà Guglielmo Mollicone; ma anche gli indagati, vale a dire l’ex maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Arce Franco Mottola, sua moglie e suo figlio Marco (assistiti dall’avvocato Francesco Germani), ai quali viene contestato l’omicidio e occultamento di cadavere.Indagato per concorso morale anche il luogotenente Vincenzo Quatrale. Invece al carabiniere Francesco Suprano viene contestato il favoreggiamento.