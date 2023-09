Davanti alla scuola con l'auto nonostante i parcheggi, è caos nel quartiere Cavoni di Frosinone

Venerdì 22 Settembre 2023, 06:53

Auto parcheggiate lungo la strada, manovre sulla strada, sosta in mezzo alla strada. Il tratto di viale Madrid attorno alla scuola primaria del quartiere Cavoni, nella parte bassa di Frosinone, nella mezzora a cavallo delle 8 del mattino diventa impraticabile. Sono in molti, infatti, ad accompagnare i figli a scuola con l'automobile fermandosi proprio davanti ai cancelli. Conseguenze: ingorghi e aria irrespirabile. Con l'irritazione di chi invece si serve degli ampi parcheggi che si trovano proprio a pochi metri dall'istituto in piazza Vienna, piazza San Giovanni Paolo II e davanti alla chiesa San Paolo. Ignorati anche gli ammonimenti dei vigili urbani. Un residente ci racconta cosa accade.