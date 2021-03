3 Marzo 2021

di Vincenzo Caramadre

(Lettura 3 minuti)







Resta sempre alta l’allerta contagi in provincia di Frosinone. L’attenzione, in particolare, è sul Comune di Veroli dove l’andamento dell’epidemia, stando ai dati diffusi giornalmente dalla Asl, sembra correre più veloce. Alla preoccupazione si aggiungono notizie drammatiche. Il Covid nel Comune gigliato, nel giro di una settimana, ha stroncato un’intera famiglia. Ieri pomeriggio è morta una donna di 56 anni, ricoverata al Campus Biomedico di Roma. Nei giorni precedenti erano deceduti nel giro di poche ore i genitori, la madre di 77 anni e il padre di 80 che aveva patologie pregresse. Vivevano tutti sotto lo stesso tetto.

E i cluster familiari sembrano essere proprio la minaccia più insidiosa a Veroli dove solo negli ultimi tre giorni ci sono stati 49 casi. Attualmente, le persone positive sono 204. Il sindaco, Simone Cretaro, già da qualche giorno ha ordinato la chiusura delle scuole e dei luoghi pubblici a rischio assembramento.

Gli altri Comuni sorvegliati

Veroli rientra nell’elenco dei cinque Comuni sorvegliati speciali in base al report dello “Spallanzani” che ha portato all’istituzione della zona arancione in tutta la provincia. Tra questi anche Alatri dove pure la situazione sembra essere particolarmente critica: gli attualmente positivi sono 228, circa 15/17 nuovi casi al giorno.

Gli altri centri attenzionati sono Sora che conta circa 170 attualmente positivi, Isola Liri (124) e Piedimonte. Anche in questi Comuni l’andamento dei contagi non pare per niente accennare a una diminuzione.

Nelle due zone rosse è da registrare un rialzo della curva dei contagi a Monte San Giovanni Campano e nessun caso a Torrice.

Il bollettino della Asl

Nella giornata di ieri il rapporto tra tamponi eseguiti e nuovi positivi è tornato al 15%, quattro punti in più rispetto alla giornata di martedì. Numericamente, ieri, su 1662 tamponi, ci sono stati 246 nuovi positivi e 177 negativizzati.

Ecco il dettaglio di tutti i Comuni: Veroli 24 casi, Alatri 21 casi, Frosinone 20, Monte San Giovanni Campano 18, Sora 16, Isola del Liri 14, Cassino e Piedimonte San Germano 10, Patrica 9, Ferentino 8, Castelliri 7, Ceccano 6, Anagni, Boville Ernica, Cervaro, Fumone e Torrice 4. In tutti gli altri si registrano tra i 3 e 2 casi.

Nelle ultime 24 ore, oltre alla donna di Veroli, altri 4 decessi: un uomo di 87 anni residente ad Isola del Liri, un uomo di 63 anni residente a Fontechiari, un uomo di 64 anni residente a Patrica e una donna di 88 anni residente ad Esperia.

Sempre alta la pressione sugli ospedali, in particolare lo “Spaziani” di Frosinone dove si registra una carenza di posti letto per i pazienti Covid, tanto che in alcuni casi si sta rendendo necessario il trasferimento a Roma dei casi più gravi. Anche per i ricoveri si è abbassata l’età media dei pazienti, tra i 45 e i 60 anni.

Nuove prenotazioni per i vaccini

Da oggi sarà possibile prenotare il vaccino per in soggetti estremamente vulnerabili, da domani, venerdì 5 marzo, si aprirà la finestra delle prenotazioni le persone nate negli anni 1942 e 1943. Impiegati nel piano vaccinale i medici di famiglia. In provincia di Frosinone sono 200. In Ciociaria, fino alla giornata di ieri, sono state somministrate 32.504 dosi di vaccino tra gli operatori sanitari, gli appartenenti alle forze dell’ordine e il personale docente e non docente delle scuole e delle Università. A Ceprano i carabinieri hanno sanzionato un 31enne ed un 36enne residenti rispettivamente a Pico e Ripi, sorpresi mentre girovagavano per le vie del paese senza indossare le mascherine.