Altri 19 positivi al coronavirus. Terminata l’ultima settimana di agosto, quella più nera dell’estate sul fronte dei contagi, con oltre 70 casi l’onda nei nuovi positivi non si attenua. Nella giornata di ieri sono stati resi noti gli esiti dei 595 tamponi eseguiti nella giornata di venerdì alle postazioni drive-in di Frosinone e Sora. Dei 19 positivi due sono domiciliati fuori provincia, si tratta di persone di età compresa tra i 10 e gli 80 anni, per fortuna tutti asintomatici.

Sei dei quali ricoverati in strutture ospedaliere per altre patologie, tra i quali madre e figlio di Frosinone che si trovano all’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, sottoposti a tampone preventivo sono risultati positivi. I centri di residenza dei nuovi positivi sono: Frosinone (3 casi), Sora (4), San Vittore del Lazio, Ceccano, Boville Ernica, Amaseno, Arce, Anagni e Isola Liri. Esclusi i casi isolati negli ospedali si tratta di link collegati a casi di rientro da Sardegna e Puglia, i nuovi positivi in provincia di Frosinone, quindi, sfiorano le 130 unità, per un totale di oltre 400 persone in isolamento domiciliare.

Nel frattempo proseguirà anche per questa settimana la campagna di tamponi ai vacanzieri di rientro: nelle tre postazioni drive-in di Frosinone, Cassino e Sora sono stati eseguiti oltre 4 mila tamponi.

Il sistema resta invariato: nel capoluogo è attiva la postazione in via Michelangelo (vicino Stadio Stirpe e Conservatorio Licinio Refice), aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. A Sora presso l’ospedale Santissima Trinità è attiva nei giorni pari (martedì, giovedì e sabato) dalle 9 alle 13. A Cassino il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.



L’attività di prevenzione sta riguardando anche le strutture di accoglienza migranti. È il caso di Arpino. «L’Asl di Frosinone - ha comunicato il sindaco di Arpino Renato Rea - sta predisponendo controlli ad una struttura della nostra città che ospita migranti. Tutti verranno sottoposti a tamponi a scopo preventivo e precauzionale».

A livello regionale su circa 13mila tamponi nel Lazio si registrano 156 casi, di questi 71 sono a Roma e zero decessi.



«Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 55 percento) e con link dalla Sardegna (circa 40 percento). Cala il numero dei positivi e l’incidenza e questo è un segnale importante», ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.

Riprenderanno oggi anche i test sierologici al personale della scuola. Sinora sono stati 2500, l’obiettivo è avere una mappa completa della circolazione del Covid-19 tra il personale della scuola. Tra qualche settimana, invece, partirà la campagna per la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per anziani e soggetti a rischio ordinata dalla Regione Lazio. Ciò per evitare, nel prossimo autunno - inverno, la sovrapposizione di sintomi tra il Covid-19 e l’influenza stagionale.



