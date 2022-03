Mercoledì 2 Marzo 2022, 07:20

Sono 237 nuovi positivi in Ciociaria, mai così pochi da mesi. E’ un dato rincuorante quello che emerge dal bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid diffuso ieri dalla Asl di Frosinone. Un numero che si discosta parecchio dai 319 casi comunicati ieri e riferiti ai tamponi effettuati domenica scorsa. In un solo giorno, al netto di eventuali sviste o errori nel caricamento dei dati, siamo scesi a 237 nuovi positivi su 2842 tamponi e a un’impennata dei guariti che salgono a 644. I ricoverati sono 68 e, purtroppo, si è registrato un altro decesso; si tratta di una donna di 86 anni di Boville Ernica.

LA MAPPA

Vediamo la distribuzione dei nuovi casi Comune per Comune. In alto alla classifica, con 17 positivi, balza il Comune di Sora, seguito da Cassino e Ferentino con 16, Ceccano, Frosinone e Veroli 15, Alatri 11, Arpino 8, Anagni, Atina Castrocielo e Monte San Giovanni Campano 6, Fiuggi e Isola Liri 5, Alviro, Aquino, Boville Ernica, Ceprano e Supino 4, Arce, Campoli Appennino, Castelliri, Cervaro, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Roccasecca, Torrice e Trevi nel Lazio 3, Amaseno, Esperia, Fumone, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Settefrati, Torre Cajetani 2, Arnara, Broccostella, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Fontana Liri, Fontechiari, Morolo, Paliano, Pastena, Pescosolido, Pofi, Posta Fibreno, Rocca d’Arce, San Vittore del Lazio, Sant’Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Sgurgola, Vallerotonda, Villa Santa Lucia e Viticuso 1.

REGIONE LAZIO

Nel Lazio l’aggiornamento dei nuovi casi di Covid, stando a quanto comunicato dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, registra 4543 nuovi casi positivi su 9.556 tamponi molecolari e 44.835 antigenici per un totale di 54.391 tamponi. I decessi sono stati 12, i ricoverati 1.344 116 le terapie intensive e 12242 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e all’8,3%. D’Amato torna sulle vaccinazioni per comunicare che è stata superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, cifra che fa del Lazio la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose; superate, inoltre, le 3,8 milioni di dosi booster effettuate pari al 79% di copertura della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni i bambini con prima dose sono oltre 145mila pari al 39per cento. Da ieri, infine, sono state avviate le prime somministrazioni del vaccino Novavax: in base alla mappa aggiornata di tutti gli hub provinciali attivi pubblicata dalla Asl di Frosinone, il nuovo vaccino è disponibile presso l’ospedale di Cassino e la Casa della salute di Ceccano.