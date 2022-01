Martedì 18 Gennaio 2022, 08:36

Open day: in Ciociaria boom di vaccinazioni tra i più piccoli. In due giorni tra sabato e domenica, sono stati vaccinati 1900 bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate nelle quattro sedi vaccinali ad accesso diretto (presidio sanitario Anagni e Case della Salute di Ceccano, Atina e Pontecorvo) e nei cinque Hub pediatrici aziendali.

“La voglia di proteggersi dei bambini, la responsabilità dei loro genitori, un mix vincente che ha reso l’Open Day Baby 5-11 uno straordinario successo”, è stato il commento della direttrice generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro.

Le aperture straordinarie non si fermano: domenica prossima 23 gennaio ci sarà un nuovo open day, la prenotazione potrà avvenire attraverso il sito regionale, aperto alla fascia d’età 12-17 (dose booster), presso la struttura Aiop Villa degli Ulivi di Sant’Elia Fiumerapido, con orario 8.30 – 16.00.

In generale per la fascia d’età 5-11 anni, le prime dosi, su prenotazione, sono incrementate fino a 430 al giorno distribuite sugli hub pediatrici aziendali (Ospedale di Alatri, Sala Teatro dello Spaziani Frosinone, Ospedale di Sora, Casa della Salute di Pontecorvo, Hub Stellantis di Cassino).

Numerosi gli attestati di stima e di affetto che i bambini hanno rivolto nei confronti degli operatori sanitari, gesti che danno la forza per continuare a combatte contro il virus. Beatrice, una bambina dopo la vaccinazione ha consegnato un bellissimo disegno ai sanitari, con uno speciale messaggio: “Grazie dei vaccini, vi voglio bene”.

Nel frattempo la curva dei contagi è tornata a salire: su 1.867 tamponi sono stati registrati 317 nuovi positivi. Il rapporto positivi-tamponi è stato del 16,9 per cento. Mentre nella giornata di domenica era stato del 13,5 per cento (826 casi su 6.118 tamponi). A Frosinone la maglia nera dei contagi di giorni, ne sono stati comunicati 47. A seguire Alatri 21; Cassino 12; Ceccano e Veroli nove; Ferentino e Torrice otto; Fiuggi, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo e Sora sette; Anagni ed Esperia sei; Aquino e Pofi cinque; Ripi quattro; Arnara, Boville Ernica, Ceprano, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna e Vico nel Lazio tre; Acuto, Amaseno, Casalvieri, Castrocielo, Coreno Ausonio, Picinisco, Piglio, Posta Fibreno, San Giorgio a Liri, Supino e Vallemaio due. Un caso a: Arpino, Atina, Broccostella, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Cervaro, Colfelice, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Patrica, Pescosolido, Roccasecca, Sant’Elia Fiumerapido, Serrone, Trivigliano, Vallecorsa e Villa Latina. Non ci sono stati decessi e negativizzati sono stati 545. Stabile a 83 i posti letto covid, si cui otto nella terapia intensiva e 75 nella degenza ordinaria.

Nel Lazio, invece, su 14.756 tamponi molecolari e 37.780 tamponi antigenici per un totale di 52.536 tamponi, sono stati registrati 6.447 nuovi casi positivi (-6.547), 17 decessi, 1.789 ricoverati, 204 le terapie intensive e 5.102 i guariti.