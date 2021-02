Presunti casi di corruzione e concussione dietro l'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura. Sono le ipotesi investigative al centro di un'inchiesta che riguarda all'Ufficio agricoltura decentrato della Regione Lazio con sede a Frosinone.

Sul registro degli indagati sono finite sette persone: tre dipendenti dello stesso Ufficio e quattro imprenditori che avevano chiesto i contributi a fondo, stanziati dall'Unione Europea, perduto per ammodernare le loro aziende.

Le indagini, condotte dai carabinieri forestali, sono state avviate a seguito di un esposto nel quale veniva denunciato il presunto esborso di mazzette in cambio dei favori da parte dei dipendenti pubblici sulle domande per ottenere i contributi previsti dal Programma di sviluppo rurale. Risorse, stanziate dall'Unione Europea e gestite dalle Regioni, che hanno come obiettivo quello di migliorare la competitività delle aziende agricole, in un'ottica soprattutto di sostenibilità ambientale.

Lo scorso 28 gennaio i carabinieri forestali hanno effettuato un blitz negli uffici di via Francesco Veccia. I militari hanno sequestrato alcuni computer e numerosi fascicoli riguardanti le richieste dei contributi agricoli a fondo perduto. L'ipotesi al centro dell'indagine è che i fondi sarebbero stati assegnati anche a chi non aveva i requisiti per accedervi. E soprattutto che tale erogazione sarebbe avvenuta dietro il pagamento di una tangente.

Ecco perché le ipotesi accusatorie sono di corruzione, concussione e omissione di atti d'ufficio.

L'Area agricoltura decentrata a Frosinone è competente per tutto il Lazio sud. E sembra che le indagini interesserebbero anche alcuni Comuni della provincia di Latina (Fondi, Terracina, Latina), oltre che centri della Ciociaria, come Ceprano.

Gli accertamenti dei carabinieri forestali sono ancora in corso, quindi allo stato si tratta ancora solo di ipotesi accusatorie. L'area Agricoltura decentrata Lazio Sud della Regione Lazio con sede a Frosinone non è la prima volta che finisce al centro delle cronache giudiziarie. In passato gli uffici sono finiti ne l mirino per vicende di assenteismo scoperte della Guardia di Finanza. È tuttora in corso un processo a cario di quattro dipendenti.

