Un investimento di 55 milioni di euro, la metà provenienti dal Credito sportivo, è la spesa prevista per dotare Cassino di una moderna cittadella dello sport e dello spettacolo in via Appia.

Il progetto modulare comprende il rifacimento degli impianti esistenti e la costruzione di una piscina olimpica, di un teatro all’aperto, di campi da tennis, di due campi da paddle, di un moderno centro di medicina sportiva dedicato alle cure e alla riabilitazione di atleti infortunati o vittime di incidenti di vario genere collegato alla facoltà di Scienze motorie dell’ateneo cassinate. Poi il cinema multisala sul manufatto dell’ex piscina comunale e due campi da calcio e la pista di atletica leggera. Ed anche una palestra per le arrampicate in parete. Inoltre rimane da valutare se costruire un nuovo palasport da oltre duemila posti per la gare di basket di serie A o se ampliare l’attuale palazzetto dello sport. Il progetto è stato illustrato l’altra sera dall’architetto Tari Capone al sindaco Enzo Salera, assessori e consiglieri comunali. Ha mostrato il grafico degli impianti con l’ubicazione sulle aree sportive in via Appia. Il progettista ha anche indicato gli eventuali investitori interessati a realizzare a Cassino con progetti di finanza queste opere con una gestione a lungo termine. Una nuova riunione per definire alcune modifiche al progetto generale è prevista a metà mese. Poi il progetto verrà portato all’approvazione della giunta comunale ed entro settembre i singoli avvisi pubblici per ogni impianto per le manifestazioni d’interesse.

«Si tratta di una grossa progettazione – ha detto il sindaco – che doveva partire già nei mesi scorsi, poi il Covid ha fatto slittare tutto. Sicuramente entro la fine dell’anno potrebbe partire il primo progetto, quello del cinema multisala al quale è interessato un gruppo industriale romano». Al palazzetto dello sport è interessata la società della Virtus Cassino di basket che milita in serie B e che è stata in A2. La società intenderebbe ampliare l’attuale impianto per dotarlo dei posti necessari, ma c’è anche la possibilità di realizzare un moderno palasport. Ora il sindaco incontrerà la dirigenza della Virtus per una valutazione dei due progetti. Verrebbe completamente trasformato l’attuale stadio con l’eliminazione della pista di atletica che tiene distanti le tribune con i tifosi. E poi un nuovo impianto di illuminazione per le gare in notturna. La pista di atletica verrebbe costruita nell’area dietro lo stadio di calcio.

