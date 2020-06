Anagni, spiragli per l'edilizia e l'occupazione: l'Italgasbeton aumenta la produzione, i sindacati esultano per l'intesa

L'Italgasbeton di Anagni aumenta la produzione e rinforza l'organico.

L'azienda, “in crisi dal 2007 per lo scoppio di un autoclave e per ritardi dei pagamenti degli indennizzi assicurativi, aggravata dagli effetti della pandemia Covid 19, inizia a vedere spiragli di luce che potrebbero garantirle una crescita come produzione e vendita del proprio prodotto (calcestruzzo cellulare autoclavato base calce)”.

E' quanto annunciato, in una nota, dal sindacato Filca Cisl.

In un incontro con le parti sociali Filca Cisl e Feneal Uil e la Rsu, aggiunge il sindacato, “la direzione aziendale ha comunicato di aver registrato nelle ultime settimane un aumento di commesse-vendite pari al 100%, manifestando le difficoltà dal punto di vista produttivo per incrementare la realizzazione di prodotto del 100% in breve periodo, e ha chiesto ai dipendenti di poter lavorare anche il sabato per l’intera giornata”.

“Nel verbale sottoscritto tra le parti - dichiara Francesco Antonio Cipriano della Filca Cisl di Frosinone - i sindacati hanno concordato con l’azienda l’erogazione a tutti i dipendenti di un premio aggiuntivo agli istituti contrattualmente previsti e assunzioni pari al 30% del personale del reparto produzione tenuto conto che allo stato attuale la capacità produttiva è inferiore alla domanda. La proposta di incrementare la produzione anche attraverso l’aumento delle unità lavorative con nuove assunzioni è una bella notizia per l’economia locale, per i nuovi posti di lavoro che si vengono a creare e per l’azienda stessa che è un fiore all’occhiello in manufatti per l’edilizia in calcestruzzo.”

“Il settore delle costruzioni - afferma il segretario generale della Filca Cisl di Frosinone Attilio Vallocchia -, nel pieno della crisi con aziende sull’orlo del fallimento anche a causa della pandemia, intravede un lumicino di speranza attraverso aziende virtuose e tra queste la Italgasbeton I Srl che, anche per effetto dell’ecobonus, aumenta i volumi di produzione e vendita, ma soprattutto incrementa il personale con nuove assunzioni alcune immediate e poi altre gradualmente.”

