Sora, lotta al Covid: donate mille mascherine per la popolazione

L’Istituto italiano Obor ha donato 1000 mascherine chirurgiche alla cittadinanza sorana per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La consigliera nazionale Anci, Maria Paola D’Orazio, e il sindaco De Donatis nel ringraziare il presidente Michele De Gasperis hanno sottolineato che «fare fronte comune tra istituzioni, network e associazioni in questo delicato passaggio, dopo la fase di lockdown, è un segnale di grande responsabilità e un esempio da emulare. Il Comune - afferma il sindaco - è grato per la sensibilità».

