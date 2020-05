Un evento straordinario, un dj set in diretta da Pescosolido che varca i confini locali per arrivare ovunque. Un omaggio a medici ed infermieri che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri. Questo e molto altro è Nenz Space Music, l’appuntamento previsto per domenica pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, dal Comune di Pescosolido dove il dj Alessandro Pagliaroli ed il vocalist Andrea Cianfarani daranno vita ad una performance musicale unica ed imperdibile. L’organizzazione dell’evento, a cura di Joel e Ribbon Party Planner con l’allestimento di “White” di Gianfranco Iafrate, è stata curata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione di altre realtà come la pagina Facebook “Sei di Pescosolido se” ed il Comune che ha dato il proprio patrocinio. Da quando è partita la fase due è il primo evento a livello nazionale che vede la partecipazione di artisti da tutta Italia, che saranno in collegamento in diretta e c’è grande attesa. Il tutto sarà preceduto da un momento istituzionale e che vedrà la presenza delle autorità civili e militari che, rispettando le misure di distanziamento, canteranno l’inno nazionale. Quindi inizierà l’evento musicale vero e proprio, il dj set di circa due ore intervallato dall’esibizione del sassofonista napoletano Ernesto Dolvi, finalista del programma Italia’s Got talent, e dagli interventi di tre notti dj internazionali, Paul Lucas, Paul Jockey e Siscofly. “Questo evento - spiega l’organizzatore, il dj Alessandro Pagliaroli - è nato per due motivi: certamente per ringraziare tutti quei medici, infermieri ed addetti ai lavori che nel difficilissimo periodo dell’emergenza legata al COVID-19 si sono spesi in prima persona salvando vite umane e sacrificando tempo alla propria di vita, alle proprie famiglie per una missione più alta. E poi vuole essere anche una vetrina per il territorio e per Pescosolido in particolare. Ovunque, infatti, si potrà vedere attraverso le immagini che verranno trasmesse da un drone che nel corso di tutto l’evento volerà sui nostri cieli quanto è bello il nostro territorio”. Lo spettacolo sarà trasmesso su tutte le piattaforme online attraverso i canali Facebook ed Instagram in particolare. Location del dj set sarà l’area di colle San Giovanni dove però non è possibile arrivare ad esclusione degli addetti ai lavori. Sono stati previsti infatti dei varchi per evitare assembramenti di persone. “Abbiamo pensato - continua Pagliaroli - di rivolgerci con le nostre consolle e le nostre casse in direzione dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, uno dei presidi della provincia: è un gesto simbolico affinché la nostra musica e la nostra energia, insieme ai ringraziamenti di tutta la popolazione, arrivino a medici ed infermieri”. Ed allora l’appuntamento è sui social domenica pomeriggio alle ore 17:00 con la musica all’insegna della speranza, della gratitudine e della promozione del territorio.



