Montecassino, l’ambasciatrice di Polonia rende onore al papà generale Anders

L’aveva preannunciato al Messaggero: «Sono in attesa dell’autorizzazione per recarmi il 12 maggio a Montecassino». Ieri mattina Anna Maria Anders, ambasciatrice di Polonia in Italia, si è recata in forma strettamente privata al cimitero polacco di Montecassino nel 50° anniversario della morte del generale Wladyslaw Anders, eroe della quarta Battaglia di Cassino.

«Nel commovente silenzio del cimitero militare polacco a Montecassino - dà notizia l’ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma - l’ ambasciatrice Anna Maria Anders ha deposto, a nome del popolo polacco, una corona di fiori sulla tomba di suo padre». L’ ambasciatrice si è raccolta dinanzi alla tomba, dove riposano suo padre, morto il 12 maggio del 1970 a Londra, e sua madre Irena Renata Anders, che proprio ieri avrebbe compiuto cento anni. L’anniversario della morte del generale, che a capo del II Corpo d’armata polacco liberò Montecassino, ricade nel giorno in cui i soldati polacchi iniziarono a combattere in abbazia. L’attacco aereo sulla Linea Gustav, che segnò l’inizio della quarta Battaglia di Cassino, avvenne alle 23 dell’11 maggio, mentre un’ora dopo, alla mezzanotte, prese il via l’attacco corpo a corpo dei soldati polacchi, che portò alla conquista di Montecassino e all’apertura delle porte verso Roma. Quest’anno per la commemorazione del 50° anniversario della morte del generale sono state previste delle cerimonie a Cassino, tra cui l’inaugurazione del monumento con la statua dedicata ad Anders, che sarà eretta in largo Dante. La pandemia ha costretto ad annullare tutte le iniziative. La città di Cassino, però, ha voluto ugualmente ricordare l’eroe polacco. Su proposta dell’associazione Cassino M.i.A., presieduta da Pino Valente, il Comune ieri e oggi ha illuminato con i colori della Polonia, il bianco e il rosso, la Rocca Janula.

